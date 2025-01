Reprodução/Globo - 28.03.2024 Tati Machado e Ana Maria Braga no "Mais Você"

Os espectadores do "Mais Você", atração matinal da Rede Globo, se surpreenderam com a edição desta segunda-feira (13). Isso porque a titular da atração, a comunicadora Ana Maria Braga, não compareceu aos estúdios do canal para apresentar o programa. Tati Machado a substituiu.







Logo no início, a apresentadora e jornalista justificou a ausência da loira e detalhou o motivo que a fez ser escalada às pressas para substituir a veterana. Segundo Machado, Ana Maria passou mal após ter comido de mais no fim de semana e não acordou bem nesta manhã.





"Ana pediu para eu tocar o programa de hoje porque ela comeu a mais no fim de semana e acordou com o famoso piriri. Ela vai precisar descansar para ficar 100% logo. Quem nunca, né? Ana, melhoras para você", declarou ela, que costuma cobrir as ausências de Ana Maria Braga, no "Mais Você", e de Patrícia Poeta, no "Encontro".





Grávida pela primeira vez

Durante o "Mais Você", no dia 19 de dezembro de 2024, Tati Machado, de 33 anos, anunciou a gravidez do primeiro filho, que se chamará Gael. O bebê é fruto da relação da jornalista com o cineasta Bruno Monteiro.

"Estou muito feliz de falar aqui, Ana é muito importante para mim, foi o meu ano mais incrível profissionalmente, eu estava pronta para 2025, mas faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe e é essa a notícia, estou grávida", contou ela à época.