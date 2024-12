Reprodução/Instagram Ana Maria Braga e Fábio Arruda





Durante sua participação no 'Altas Horas' do último sábado (14), Ana Maria Braga revelou ao apresentador da atração, Serginho Groisman, como conheceu o jornalista esportivo Fábio Arruda, seu atual namorado. Ana Maria e Fábio estão juntos desde março de 2022, mas o namoro se tornou público em 2023.

A apresentadora do 'Mais Você' explicou que foi amor à primeira vista: "Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar".

Ainda na atração, Ana Maria ressaltou o que acha importante em uma relação. "Além de obviamente gostar da outra, né, na relação do dia a dia. Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos".



A apresentadora enalteceu ainda a parceria de Fábio. "Ele é muito parceiro, então 24 horas por dia, então é uma coisa que não tem preço, não tem preço isso, né? Obviamente, regado ao amor que a gente tem um pelo outro".

Quem é Fábio Arruda?

Fábio Arruda, nascido em 1970, atua nos bastidores do programa 'Mais Você', exibido nas manhãs da Globo e apresentado pela namorada, Ana Maria Braga. Antes disso, ele também fez parte do departamento de esportes da emissora, onde trabalhou como editor de imagens. Reservado em relação à vida pessoal, Fábio prefere manter a discrição. Um exemplo disso é seu perfil no Instagram, que é privado e possui uma lista restrita de apenas 200 seguidores.