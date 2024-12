Reproduçao TV Globo Moema (Ana Beatriz Nogueira) em "Mania de Você"

Escrita por João Emanuel Carneiro, "Mania de Você" sofrerá uma grande reviravolta nos próximos capítulos. Tia do protagonista e uma das personagens centrais da narrativa, Moema terá um desfecho trágico. O final da personagem precisou ser feito em virtude da ausência da atriz Ana Beatriz Nogueira.





Responsável pelo papel desde setembro deste ano, ela teve uma complicação com o clima de verão do Rio de Janeiro, onde a história é filmada. Como foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2009, optou por se afastar da rotina intensa de gravações e se tratar.





"Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela 'Mania de você'. As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica", começou ela, por meio de uma publicação no Instagram na última segunda-feira (16).





"Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica! Estamos juntos", concluiu na legenda da postagem.





Colegas de elenco, como Nicolas Prattes, Jaffar Bambirra, Gabz e Bukassa Kabengele, enviaram mensagens de apoio para Ana Beatriz Nogueira. Com a ausência repentina da artista, o novelista João Emanuel Carneiro precisou adaptar os rumos da novela.





Qual o desfecho da personagem?

Segundo o "Notícias da TV", Moema morrerá nos próximos capítulos do folhetim. Antes de "Mania de Você", a atriz já tinha trabalhado com o autor no sucesso "Todas as Flores". Na novela original Globoplay que foi sucesso de audiência no streaming e na TV aberta, ela deu vida à Guiomar em uma participação curta, no início do folhetim.