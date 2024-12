Reprodução/SBT Silvio Santos

Na noite de domingo (15), o palco do Domingão com Huck se tornou o cenário de uma celebração histórica para a televisão brasileira. É que Globo e SBT se uniram para homenagear Silvio Santos , falecido em agosto deste ano, com o Troféu Mario Lago 2024. A transmissão simultânea entre as duas emissoras foi destaque.

A iniciativa, de acordo com a apuração de UOL Splash, partiu de Luciano Huck , que fez questão de ligar diretamente para Patrícia Abravanel , filha de Silvio Santos, para convidá-la a representar o pai na homenagem. Patrícia, atualmente à frente do Programa Silvio Santos, levou a proposta à família, e Daniela Beyruti , presidente do SBT, sugeriu a transmissão simultânea entre os canais.





Patrícia subiu ao palco às 19h40 e emocionou o público ao receber o troféu em nome do pai. "É uma honra indescritível. Esse troféu é do Silvio Santos. Ele sempre teve a missão de levar alegria aos lares brasileiros, e estamos todos unidos nesse propósito", declarou a apresentadora.

Luciano Huck destacou a importância de Silvio Santos para a televisão: "Ele foi o homem que fez a família brasileira criar o hábito de assistir TV aos domingos. É um exercício de respeito e uma homenagem ao maior comunicador que o Brasil já teve". A homenagem foi repleta de momentos marcantes, como a distribuição de aviãozinhos de dinheiro — uma marca registrada de Silvio Santos —, que divertiu a plateia e os convidados, incluindo Ivete Sangalo e Simone Mendes.