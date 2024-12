Reprodução Mari Ávila expõe traição de Andressa Urach, sua ex-namorada





Aos prantos, Mari Ávila , ex-namorada da modelo Andressa Urach , utilizou as redes sociais para revelar que foi traída. A produtora de conteúdo assumiu o romance com a modelo, que incluía anéis de compromisso avaliados em cerca de R$ 20 mil, e declarou ter sido “ridicularizada” e traída.

“Eu falei que se ela ficasse interessada por outra pessoa era só abrir o jogo e ela me escondeu. Fiquei sabendo disso [novo namoro] na internet. Não é justo. Eu tentei entregar o meu melhor e recebi isso em troca. Eu não quero mais ninguém nunca mais”, relatou Mari Ávila, visivelmente emocionada e entre lágrimas.

Recentemente, Andressa Urach anunciou seu novo namoro com Cassiano França, conhecido como Kylian Cria, chegando a fazer uma tatuagem de casal com ele. Clara, amiga próxima de Mari, comentou que soube do término do relacionamento pela internet: “É muita ridicularização. Não é justo. As alianças estão aqui comigo e ela não teve o mínimo de respeito”, afirmou.

No desabafo, Mari Ávila justificou sua reação emocionada, destacando que sempre priorizou Andressa durante o relacionamento: “Eu estava fazendo de tudo, cuidando dela, alianças de mais de R$ 20 mil e ela não valorizou o mínimo. Vou jogar essa merda fora [aliança]”, concluiu.

O desabafo de Mari Ávila ocorre após três semanas de relacionamento assumido entre ela e Andressa. Na última quarta-feira (4), Andressa Urach apareceu ao lado de Kylian em uma postagem no Instagram, confirmando a nova fase de sua vida amorosa.

“A gente está vivendo o melhor da .vida juntas agora”, afirmou a ruiva ao confirmar que estava com a loira. Andressa também reagiu à situação, declarando: “Apresento para vocês a minha namorada! Homem é para sentar, mulher, para namorar. Detalhe, temos uma relação aberta… então ainda sentamos”, expôs.

As redes sociais fervilharam com as declarações de ambas as partes, gerando diversas reações entre os seguidores. Enquanto muitos apoiaram Mari Ávila em seu desabafo, outros defenderam a nova relação de Andressa, ressaltando o direito de cada um definir sua própria felicidade.