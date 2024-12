Reprodução/Instagram Mulher Melão

Renata Frisson , conhecida como Mulher Melão , compartilhou com os seguidores detalhes sobre a rotina de cuidados para manter a pele sempre bronzeada. A influenciadora e estrela das plataformas de conteúdo adulto do Brasil revelou anteriormente que dedica cerca de três horas por semana em uma clínica de estética para garantir seu tom dourado.

Em conversa com seus fãs, ela contou que o bronzeado é uma parte essencial de sua imagem, afirmando que se sente mais sexy com a pele bronzeada e que isso agrada não apenas a ela, mas também ao seu público. "Eu adoro ficar bronzeada o ano todo, me sinto mais sexy e os homens adoram. Sempre foco em me agradar e também deixar meu público feliz!", declarou Renata.





Além das sessões semanais de estética, ela também investe em produtos de cuidados específicos para manter o bronzeado e garantir a aparência dourada. Para ela, o autocuidado é uma forma de autoestima e de agradar tanto a si mesma quanto aos seus fãs, que acompanham cada detalhe de sua vida nas redes sociais.