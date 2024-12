Instagram/@cauareymond 06/12/2024 Cauã Reymond quase mostra demais em foto de sunga





Cauã Reymond , de 44 anos, agitou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (6) ao compartilhar fotos exibindo o tanquinho e vestindo apenas uma sunga preta, quase revelando demais.

Na legenda, o ator explicou o motivo da postagem: "Acordei com a autoestima baixa e lembrei dessas fotos pós-sauna na semana passada." Nas imagens, ele aparece suado, destacando ainda mais sua boa forma.

Os comentários não demoraram a chegar, envolvendo tanto fãs quanto famosos. Dany Bananinha, assistente de palco do Domingão com Huck, brincou: "Pra que??! Me deixa em paz por favor!!"

David Brazil também entrou na onda e republicou as fotos no Instagram, escrevendo: "Assim fica difícil. Parando de seguir em 1, 2, 3... Quer saber? Vou parar não!"

Os internautas não ficaram atrás, com reações cheias de humor e admiração. "Mais alguém deu zoom? Tem misericórdia, meu Deus kkkkk," comentou uma seguidora. Outro fã confessou: "Agora todo dia o Cauã resolve melhorar o nosso dia com uma foto. Já até sei o melhor horário para visitar o perfil dele."