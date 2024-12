Reprodução TV Globo/ Globo "A Viagem"; "O Rei do Gado"; e "Por Amor"

Sucessos de audiência e repercussão, alguns folhetins conseguem cair no gosto do público não apenas na estreia, mas também em reexibições. De tramas rurais até comédias e sagas românticas, conheça as novelas que mais foram reprisadas pela Rede Globo no "Vale a Pena Ver de Novo".







"O Rei do Gado"

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, mesmo autor de "Pantanal" e "Renascer", a obra rural foi protagonizada por Patricia Pillar e Antônio Fagundes. Lançada em 1996, foi reprisada nos anos de 1999, 2011, 2015 e 2022. Em 2011, vale ressaltar, a obra foi reexibida no Canal Viva.





"A Viagem"

Considerado como um dos remakes de maior sucesso da história do canal, a obra espírita é considerado um clássico da teledramaturgia brasileira, não apenas pelos espectadores, mas também pela própria crítica especializada. Adaptada por Ivani Ribeiro, a releitura ganhou reprises na Globo em 1997 e 2006; e no Canal Viva em 2015, 2021 e 2024.





"Por Amor"

O dilema ético de uma mãe que doa o próprio filho para a primogênita sem que a mesma saiba que a criança que acredita ser sua filha é, na verdade, seu irmão, arrebatou o público. Escrito por Manoel Carlos e protagonizado por Regina Duarte, o folhetim foi revisto pelo público em 2003 e 2019, na Globo, e em 2011 e 2017, no Canal Viva.





"O Cravo e a Rosa"

Eternizados no imaginário coletivo popular, Adriana Esteves e Eduardo Moscovis foram aclamados pelo público cinco vezes. Além do lançamento nos anos 2000, a saga romântica foi reprisada na Globo, em 2003, 2013 e 2023, e no Canal Viva, em 2019.