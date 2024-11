Reprodução Luana Piovani já namorou com Dado Dolabella

A atriz e influenciadora digital Luana Piovani utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para detonar o ex-namorado Dado Dolabella , que comentou sobre pensão alimentícia.



A relação do ex-casal é conturbada, com Luana já tendo o denunciado por violência doméstica há alguns anos. A loira afirma que o atual namorado de Wanessa Camargo "poderia ter passado o resto do ano calado".

Entenda o caso

A treta começou após Dado rebater o comentário de um internauta que afirmou que ele foi inocentado no processo referente à agressão, pois a Justiça brasileira é machista e privilegia homens. "O que te livrou e o que livra muitos homens da Justiça é um sistema machista", disse a seguidora.

O ator retrucou: "Sistema machista? Você já foi presa por não ter dinheiro para pegar o alimento do seu próprio filho? É um sistema absolutamente matriarcal".

Luana Piovani, no entanto, não ficou calada e rebateu a afirmação de Dado nos Stories do Instagram: "Ele poderia ter passado o resto do ano calado que ninguém nem notaria a falta".

Prisão

Dado Dolabella rebateu as críticas por ter ficado dois meses preso em 2018 após o não pagamento da pensão alimentícia de seu filho mais velho, Eduardo, fruto do seu relacionamento com Fabiana Neves.

O ator aproveitou o momento para negar que tenha agredido Luana Piovani, assunto que ganhou mais destaque no início desta semana após a atriz abrir o jogo sobre o caso durante o programa Sem Censura .

"Não houve agressão. Ela me agrediu e eu me livrei da agressão dela. Vocês não sabem nem ler, vão julgar uma situação que não fazem nem ideia? E outra, não fui eu quem escreveu a nota, foi minha advogada que escreveu, por vontade própria", afirmou o campeão da "A Fazenda".