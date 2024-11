Reprodução/Divulgação/Globo Gafe da Fernanda Gentil

Fernanda Gentil compartilhou, no programa Sabadou com Virgínia (SBT) deste sábado (23), uma gafe que marcou o início da carreira como jornalista esportiva. O episódio aconteceu durante a cobertura da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando ela ainda trabalhava no canal SporTV.

Fernanda tentou cumprimentar com um aperto de mão um entrevistado cego, um francês responsável por um projeto que levava pessoas com deficiência visual aos jogos do mundial. "Eu fui cumprimentar um cego. Ele não viu nada, não me respondeu", relembrou, aos risos.





A situação ocorreu ao vivo, deixando a jornalista em uma posição desconfortável. "Fui ser gentil com ele e me desliguei completamente. Já estava pensando no que perguntar, estiquei a mão porque era um padrão. Apresentei, falei dele, estendi a mão e pensei: 'mas ele não vai me cumprimentar, não?' Isso por 2 segundos. Desfaleci", relatou.

Após o episódio, Fernanda se apressou em explicar a situação para a direção do programa, temendo que sua atitude fosse interpretada de forma equivocada. "Fiquei com medo de a direção achar que estava fazendo alguma piada ou graça. Escrevi um e-mail dizendo que foi sem querer", revelou.

A gafe ganhou destaque nas redes sociais à época. Segundo Fernanda, diversas pessoas compartilharam com ela histórias semelhantes. O episódio marcou o início de sua trajetória no jornalismo, que, na época, ainda estava em seu segundo ano de Globo.