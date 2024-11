Reprodução/Instagram Rafa Kalimann e Allan Souza Lima

O domingo (24) começou movimentado no mundo das celebridades. É que Rafa Kalimann estaria solteira. De acordo com apontamentos feitos pela web e informações da colunista Fábia Oliveira , do portal Metrópoles, o namoro da atriz om o ator Allan Souza Lima chegou ao fim.

O casal havia assumido publicamente o relacionamento em março deste ano. "Viver isso, acompanhando você nesse processo, está sendo ainda mais especial, uma admiração linda, entusiasmada pelas trocas que temos sobre Ele [Deus]. Admirando cada dia mais seu trabalho e sua arte", escreveu a atriz na ocasião.





Procurada pela imprensa, a assessoria de Rafa Kalimann não confirmou nem negou o término, limitando-se a afirmar que não iria comentar o assunto. Nas redes sociais, fãs notaram que Rafa apagou as fotos ao lado de Allan, embora ainda o siga.

Por outro lado, Allan manteve os registros com a ex-namorada, incluindo uma publicação recente comemorando um ano de relacionamento. "1 ano de muito amor e parceria! Te amo, charme!", escreveu ele na legenda, recebendo um comentário carinhoso de Rafa: "Amo tu."

Antes de namorar Allan Souza Lima, Rafa Kalimann viveu um relacionamento com o empresário Antônio Bernardo Palhares, encerrado em setembro do ano passado. Na época, a atriz explicou que a prioridade na vida era a carreira profissional.