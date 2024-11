Reprodução Ex-BBB Nizam publica 1º nude frontal em site adulto e foto vaza na web

O ex-participante do "Big Brother Brasil" Nizam não teve papas na língua e revelou quais são seus fetiches durante o sexo. O empresário atualmente trabalha como criador de conteúdo adulto para as plataformas digitais.



Em entrevista ao jornalista Kadu Brandão no programa De Hoje a Oito , Nizam explica que tem alguns fetiches, como por pés e por receber beijo-grego.

O jornalista questiona: "Qual é o fetiche do Nizan? Tem gente que tem fetiche por pés, mas qual é o seu, cara?". O ex-BBB então responde: "Recentemente até comentei sobre isso publicamente, sobre o famoso beijo grego. É algo que eu gosto."

Nizam continua: "Também gosto de um pé bonitinho, bem cuidado, sabe? Acho que é isso que você falou. Nunca tinha dito isso antes, mas realmente gosto. Não sei se dá para chamar de fetiches. Para mim, são mais situações específicas que me atraem, sabe? Depende muito da pessoa e do momento."

Ele explica que o clima também deve estar propício para alguns fetiches: "Por exemplo, uma roupa de academia é algo que me pega. Agora, sobre o beijo grego, gosto tanto de fazer quanto de receber, ambos. É algo que marca, sabe? Mas, para deixar bem claro, só com mulher. Apesar do meu público ser diverso, minha preferência é essa."