A vidente Chaline Grazik levantou especulações durante sua participação no programa Chupim , da Metropolitana FM sobre a possível saída de Tadeu Schmidt da apresentação do Big Brother Brasil . Em declarações recentes, ela sugeriu que o apresentador poderia deixar a atração devido a questões pessoais, mais especificamente uma crise de ansiedade.

Ela destacou que, embora não tenha informações confirmadas, a pressão e o estresse associados a comandar um reality de tamanha magnitude podem ter impactado negativamente a saúde mental de Schmidt. Ela ainda mencionou que o ambiente intenso do programa, com constantes decisões e estresse ao vivo, pode ter gerado uma sobrecarga para o apresentador.





"É como se pra ele permanecer ele tivesse que ter muita ajuda do público. Pode ser que na próxima ele fique, mas não é o destino dele continuar ele. Não digo nem o Tiago [para substitui-lo] mas uma novidade mesmo", ela disse.

Tadeu Schmidt assumiu a função de apresentador do Big Brother Brasil em 2022, substituindo Tiago Leifert . Desde então, tem sido alvo de comparações, mas também tem conquistado o carinho do público. A especulação sobre sua saída, se confirmada, seria uma surpresa para os fãs do programa, especialmente com a grande proximidade do início de mais uma edição.