Reprodução/Instagram Andressa Urach e Kid Bengala

A rivalidade entre Andressa Urach e Kid Bengala ganhou mais um capítulo nesta semana, quando os dois criadores de conteúdo adulto trocaram farpas nas redes sociais. A troca de acusações começou com Urach, que alfinetou o ator, dizendo que sua "pipa" já não "sobe mais".

Apesar de a crítica gerada por Urach gerar controvérsias, Kid Bengala negou a acusação, deixando no ar a dúvida sobre quem realmente fatura mais com a indústria de conteúdo adulto. Enquanto Kid Bengala é uma figura consagrada na indústria pornográfica desde os anos 2000, Urach se destacou nos últimos anos com o conteúdo para adultos em uma plataforma digital.





A ex-A Fazenda revelou recentemente que seu salário gira em torno de R$ 1 milhão por mês, o que contribui para seu patrimônio atual de mais de R$ 5 milhões. Por outro lado, a fortuna de Kid Bengala é estimada em cerca de R$ 1,5 milhão.

Ele possui uma série de bens, incluindo duas casas e alguns automóveis, mas seus ganhos não se comparam aos de Urach, que lucra mais do que o dobro. Segundo dados divulgados por Kid durante uma candidatura política, a fortuna inclui uma casa de R$ 800 mil, outra de R$ 600 mil, além de um valor considerável em bens não especificados.

Andressa Urach compartilhou que já lucrou cerca de R$ 2 milhões com a venda de fotos e vídeos adultos, o que tem ajudado a melhorar sua qualidade de vida e a de sua família. Urach também comentou sobre os gastos com a reforma de sua casa, aquisição de um apartamento e ajuda financeira a familiares.