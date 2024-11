Reprodução/Globo Duda Santos e Pedro Novaes em 'Garota do Momento'

A novela Garota do Momento, da Globo, virou assunto nas redes sociais após um erro de continuidade ser detectado no capítulo exibido na última quarta-feira (20). Durante uma cena decisiva envolvendo Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes), os espectadores notaram que o personagem de Pedro apareceu sem paletó e, em questão de segundos, passou a usar a peça, sem nenhuma explicação.





Na cena, Beatriz decide aceitar a proposta de se tornar a garota-propaganda da Perfumaria Carioca, enquanto enfrenta a oposição de sua rival Bia (Maisa). Durante os 11 segundos da sequência, Beto, que inicialmente está sem paletó e com uma bolsa a tiracolo, surge repentinamente com a vestimenta, algo que seria impossível de acontecer no tempo mostrado.

A situação não passou despercebida pelos fãs da novela e gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. No X (antigo Twitter), internautas criticaram a falta de atenção da produção.