Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez , apresentadora do SuperPop da RedeTV!, voltou a atrair a atenção dos internautas ao exibir sua excelente forma física. Aos 55 anos e com mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, ela compartilhou um vídeo onde aparece de biquíni fio-dental na varanda, destacando frente e verso.





A publicação rapidamente gerou uma enxurrada de elogios na rede social. "É o corpo", escreveu uma admiradora. "Corpo dos sonhos", acrescentou outra. A dançarina e ex-A Fazenda Rosiane Pinheiro não economizou palavras e comentou: "Eita, que gostosa".

Em um momento anterior, Luciana já havia causado alvoroço ao compartilhar fotos ousadas em que posava de topless, usando apenas uma meia-calça. Na ocasião, também recebeu uma série de elogios dos seguidores, reafirmando seu status como um ícone de beleza e estilo.