Reprodução X, antigo Twitter CNBC

O CNBC Brasil chegou às telinhas na noite do último domingo (17). Com foco em notícias relacionadas à economia, o canal conta com um time de jornalistas que fizeram sucesso em outras emissoras já consolidadas no país, a exemplo de SBT e Globo.





Onde e como assistir?

A estreia do canal pôde ser vista no canal 562 da Claro TV+. Além disso, o CNBC estreou no site "Times Brasil", no YouTube On Demand e em operadoras regionais. Na Sky, poderá ser visto a partir de quinta-feira (21), no canal 562.





"Não é um modelo inventado aqui no Brasil, é um modelo de negócio de sucesso que existe nos Estados Unidos e na Europa, consolidado. A CNBC existe há 35 nos Estados Unidos, é líder de mercado, líder global. É o maior canal assistido no mundo, tem mercado, faturamento, relevância e audiência. E não tem no Brasil. Em 2024, com essa economia desse tamanho, a gente não tem um canal de jornalismo de negócios", disse Douglas Tavolaro, CEO do conselho da CBNC, ao "Notícias da TV".





Profissionais

Cristiane Pelajo, Zeca Camargo, Fabrício Julião, Diego Mendes, Gustavo Sarti, Carol Barcellos, Fabio Turci, Natália Ariede, Marcus Buaiz, Camila Farani, Rita Wu, Marcelo Favalli, Walter Longo, Marcelo Torres, Renan de Souza, Rafael Ihara e Julia Lindner são alguns dos contratados já confirmados no elenco do CNBC.

Conheça a estrutura da Times CNBC Brasil pic.twitter.com/WCNRDt9gGQ — Gabriel Menezes (@briel_menezes) November 18, 2024