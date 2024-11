Reprodução/Instagram Beatriz Reis

Beatriz Reis , conhecida como Bia do Brás , fez uma revelação surpreendente durante um encontro com Carlinhos Maia nesta terça-feira (12). A ex-participante do BBB 24 confirmou que continua virgem aos 24 anos.

Durante a conversa, Carlinhos Maia, em tom brincalhão, perguntou a Bia se ela era realmente virgem. Sem hesitar, Beatriz respondeu: "Eu sou virgem. Nunca namorei, Carlinhos! Me pergunta que cheiro tem uma aliança? Eu nunca botei no dedo".





O comentário causou surpresa em Carlinhos, que questionou: "Nunca namorou nem em porta?". A influenciadora explicou que teve algumas experiências, mas nenhuma relação séria: "Eu já dei uns beijos. Acho que beijei cinco homens durante a minha vida inteira", revelou.

Bia também abordou as possíveis razões para nunca ter tido um relacionamento sério. Ela mencionou que a sua história de vida, incluindo o tempo que passou como camelô, pode ter influenciado as pessoas ao seu redor.

"Eu não sei se as pessoas [não querem] pela minha história de vida. Eu sei lá, conheci pessoas que não batiam comigo e com realidades diferentes", afirmou. Para ela, sua personalidade forte e independente também pode ser um fator que intimida os outros: "Talvez eu também intimide as pessoas, por conta do meu jeito. Eu sou muito independente", disse.