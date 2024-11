Reprodução/Instagram Rainer Cadete

Rainer Cadete fez uma participação memorável no Lady Night, programa de Tatá Werneck que vai ao ar nesta quarta-feira (13), às 22h45, no Multishow. O ator entrou no clima irreverente da atração e surpreendeu a apresentadora e o público com uma performance pra lá de ousada.





Durante a gravação, Rainer decidiu se entregar à brincadeira e fez um striptease no palco, deixando uma cueca de ursinhos à vista. A performance, que chamou atenção pela descontração, foi acompanhada de gritos e aplausos da plateia, que vibrava a cada peça de roupa que ele jogava para os presentes.

Tatá Werneck não conseguiu esconder a surpresa diante da atitude de Cadete. O ator, que já é conhecido por compartilhar fotos seminua nas redes sociais, mostrou que está confortável em se divertir e provocar risos com seus momentos descontraídos.