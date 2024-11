Reprodução/Instagram Nana Gouvea





Nada de preguiça para Nana Gouvea! A modelo correu para as redes sociasi para mostrar aos seguidores detalhes de sua rotina de malhação. Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, ela aparece cheia de energia ao fazer exercícios para manter o bumbum durinho.

Para a ocasião, ela apostou em uma legging vermelha, que combinou com um top branco.

"❤️🤍❤️ Vamos malhar! ❤️❤️❤️", escreveu ela na legenda.

As imagens não passaram despercebidas pelos seguidores que encheram a publciação com mensagens carinhosas. "Ta Linda Nana MARAVILHOSA🌹😍 uma PRINCESA LOIRA🌹😍 AMADA🌹😍 QUERIDA🌹😍❤️😍😍", disse um deles. "Maravilhosa ❤️", postou um outro. "Minha musa da vida inteira...quantos.somhos já tive com você @nanagouveaofficial 🔥❤️", postou um terceiro.