Cotado para o Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui" chegou às telinhas. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme se passe na década de 1970, época em que o país lutava contra a ditadura militar. Ambientada no Rio de Janeiro, a produção gira em torno da família Paiva, que vê o patriarca ser levado por militares e desaparecer.





Mas, além do longa-metragem nacional protagonizado por Fernanda Torres, outros lançamentos chegaram às telonas e ao streaming. Confira as indicações que o iG Gente trouxe neste fim de semana:







'10 Dias de um Homem Curioso' | Netflix

Já imaginou misturar o universo dos influenciadores digitais com uma trama criminal? É esta a aposta da gigante do streaming. Na história, Nejat Isler dá vida à Sadik, um detetive particular que se envolve em uma rede de mistérios quando tenta desvendar o desaparecimento de um blogueiro famoso.





'Craque da Voz' | Globoplay

O novo reality do Grupo Globo tem a missão de encontrar o novo narrador que comporá o time de locutores esportivos da empresa. Galvão Bueno e Karine Alves são alguns dos profissionais que ajudarão na escolha do vencedor. Ao todo, a atração terá oito episódios e será disputada por cinco homens e cinco mulheres.













'Me Conte Mentiras' | Disney +

A segunda temporada do seriado televisivo que foi sucesso de audiência chegou com uma nova leva de episódios sobre romances tóxicos e mentiras inacreditáveis. Criada por Meaghan Oppenheimer, a trama é baseada no romance literário homônimo de Carola Lovering.





'Tudo por um Pop Star 2' | Cinemas

Indicado para o público infantojuvenil, o longa-metragem nacional tem roteiro assinado por Thalita Rebouças, escritora de livros voltados ao público de adolescentes. No filme, três amigas que moram no interior do Rio de Janeiro decidem comemorar os 15 anos de amizade no show de Diggy, um garoto que estudou com elas no passado e que, hoje em dia, é um astro pop em ascensão.