Reprodução Record TV - 8.11.2024 Veja a reação dos peões após a eliminação de Zé Love em 'A Fazenda 16'

O resultado da roça entre Flor Fernandez, Guilherme Vieira e Zé Love deixou alguns participantes de "A Fazenda 16" incrédulos. Isso porque alguns confinados davam como certa a volta de Zé Love ao reality. O ex-jogador do Santos foi eliminado com 30,02% dos votos na última quinta-feira (7).







Principais aliadas de Zé, Babi e Vanessa não conseguiram esconder a tristeza em perder o peão e choraram ao perceberem que ele não voltaria mais ao casarão de Itapecirica da Serra, município em São Paulo onde fica o reality rural da Record TV. Outros peões, como Sacha, comemoraram aos gritos.

Confira:

A felicidade do Sacha, Gui, Luana e Yuri 😍😍

A felicidade do Sacha, Gui, Luana e Yuri 😍😍

A cara de tombada da Babi impagável #EliminacaoAFazenda









A ex-contratada do SBT, Flor, resolveu conversar com as peoas e entregou um pedido feito pelo competidor antes que Adriane Galisteu anunciasse a eliminação dele. "Eu tenho um recado do Zé. Ele pediu para seguir e confiar", disse a loira, que retornou à competição.





"Se esse é o jogo, eu não quero jogar", teorizou Babi, abalada. "Dois meses de pograma. Chegou agora e vai desistir?", repreendeu Vanessa. "Deixa aí. O que tiver que ser, que seja", acrescentou Sidney Sampaio. Dirigido por Rodrigo Carelli, "A Fazenda 16" chega ao fim em dezembro.