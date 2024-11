Reprodução Netflix/ Disney + 'Corte no Tempo' e 'Agatha Desde Sempre'

Neste fim de semana especial de Halloween, o iG Gente separou as principais obras recém-lançadas nas telinhas e nas telonas. De documentário a obras de drama e terror, confira os melhores filmes e séries para assistir no fim de semana!



‘Maníaco do Parque: A História não contada’ | Prime Video

A trajetória de um assassino que chocou o Brasil será contada nesta série documental. A obra chegou ao Prime Video na última sexta-feira (1º). O streaming tem ainda um filme ficcional baseado no caso, que é estrelado por Silvero Pereira.





‘Corte no Tempo’ | Netflix

Se você gostou de “A Morte Te Dá Parabéns” ou “16 Facadas”, vai amar este filme. Perfeito para o Halloween, o longa mistura suspense, terror e viagem no tempo com uma jovem que pode impedir o assassinato da irmã ao voltar para o passado.





‘Agatha Desde Sempre’ | Disney +

Sucesso de crítica e público, a série é outra indicação certa para os amantes do Dia das Bruxas, comemorado na última quinta-feira (31). Pertencente ao UCM (Universo Cinematográfico Marvel), a minissérie explora eventos que sucedem a aclamada produção “WandaVision”. Kathryn Hahn e Joe Locke estrelam a trama.





‘O Caso Robinho’ | Globoplay

Um dos jogadores mais renomados do país e a condenação por estupro coletivo. É na recontagem desse caso verídico que repercutiu no Brasil e no mundo que o documentário do Grupo Globo se ancora. Quatro episódios detalham o crime.

Vem aí a série documental em quatro episódios O Caso Robinho. Dia 30 (quarta-feira) no Globoplay pic.twitter.com/1vktScG6q9 — Adriano Wilkson (@adrianowilkson) October 28, 2024



‘Sorria 2’ | Cinemas

Dirigida e roteirizada por Parker Finn, a sequência explora a maldição do sorriso a partir da história de uma popstar em ascensão. A vítima agora é a cantora Skye Riley (Naomi Scott), que tenta a todo custo sobreviver em meio às mortes e desaparecimentos de quem a cerca.