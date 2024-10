Reprodução: Instagram Silvero Pereira estrela longa-metragem sobre o assassino

O filme " Maníaco do Parque ", baseado no serial killer condenado por matar sete mulheres e estuprar outras nove, chega ao streaming Amazon Prime Video nesta sexta-feira (18). O longa dirigido por Maurício Eça é estrelado por Silvero Pereira, conhecido pelos trabalhos em obras como "Bacurau" e "Pantanal".

A trama se concentra nos crimes cometidos por Francisco de Assis Pereira no final dos anos 90. Entre a realidade e momentos ficcionais, a história conta com Giovanna Grigio, que interpreta a personagem fictícia Elena, uma jornalista investigadora que atua no caso.





Sobre o personagem, Pereira falou sobre como se preparou para interpretar o assassino. "Enquanto uma pessoa que gosta de true crime, que é muito fã do do gênero, a minha primeira preocupação era em busca do maneirismo, porque quem gosta de true crime busca no personagem construído os maneirismos mais próximos o possível do personagem real ao ver um filme", disse ele ao veículo.

Reprodução: Instagram Maníaco do Parque estreia nesta sexta (18); filme está disponível no streaming Amazon Prime Video





Mel Lisboa também integra o elenco ao lado de Talita Younan, Xamã, Marco Pigossi e Bruno Garcia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .