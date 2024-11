Reprodução/Globo Maisa mostra figurino de época de Bia, sua personagem em novela da Globo

A TV Globo apostará em novas estratégias para atrair anunciantes e patrocinadores para suas produções em 2025, destacando não apenas o desempenho das novelas no Ibope, mas também o engajamento nas redes sociais dos atores. De acordo com o UOL, os números de audiência dos protagonistas podem influenciar diretamente nas vendas de anúncios.

Na novela das nove, "Mania de Você", por exemplo, Agatha Moreira conta com 10 milhões de seguidores, Chay Suede tem mais de 6 milhões, enquanto Nicolas Prattes acumula 4 milhões e Gabz cerca de 700 mil.





Maisa , que será a vilã da próxima novela das seis, "Garota do Momento", acula mais de 48 milhões de seguidores no Instagram e forte presença em outras plataformas, como Facebook e TikTok. A Globo estaria apostando nessa capacidade de atingir diferentes públicos, de acordo com o portal.

Fátima Pissarra, CEO da Mynd, ressaltou em entrevista ao UOL que os artistas sempre foram influenciadores, mas o aumento das redes sociais trouxe uma nova dimensão a essa influência, tornando as interações mais autênticas e diretas.