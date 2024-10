Reprodução YouTube 'Chaves'

Um dos seriados mexicanos mais famosos no Brasil já tem data certa para ser transmitido outra vez no país. “Chaves”, que ficou longe das televisões brasileiras por quatro anos, poderá ser assistido no streaming Zapping a partir de sexta-feira (25).



As informações são do colunista Renan Martins Frade, do “UOL”. A plataforma de streaming fez uma parceria com a TelevisaUnvision, grupo de mídia mexicano-estadunidense. Três canais do canal ficarão disponíveis aos assinantes.



“Chaves” é uma das atrações principais da Zapping, ocupando espaço diário na grade do canal. Segundo a publicação, nos fins de semana, a produção cômica chega a ocupar duas horas da programação. Vale lembrar que, no Zapping, o seriado não será dublado em português. A produção terá áudio original em espanhol.



‘Chaves’ fica impedido de ser transmitido no SBT?

Não! A trama protagonizada por Roberto Gómez Bolaños ainda irá ao ar na emissora das Abravanel. Uma exibição especial, inclusive, foi feita no Dia das Crianças (12). O SBT ainda não divulgou a estreia oficial da atração, que deve ocupar um espaço diário no canal.

