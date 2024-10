Rede Globo A web ficou entusiasmada com um possível relacionamento entre Iberê (Jaffar Bambirra) e Mavi (Chay Suede)

Fora de cogitação! Um dos momentos que mais tem viralizado nas redes sociais da novela das 21h da Rede Globo, "Mania de Você" , é a relação próxima entre Mavi e Iberê , interpretados por Chay Suede e Jaffar Bambirra . A proximidade é tamanha que a web tem torcido para que os vilões revelem que, na realidade, são um casal . Entretanto, o sonho dos internautas duraram pouco com as revelações dos próximos capítulos.



Segundo as informações da colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a sinopse dos próximos episódios da trama de João Emanuel Carneiro revela que Iberê, na realidade, é filho de Mércia (Adriana Esteves). Com isso, o personagem será irmão de Mavi. A notícia foi um balde de água fria nos fãs que torciam pelo suposto casal.

A notícia será revelada durante uma conversa entre Nahum (Ângelo Antônio) e Moema (Ana Beatriz Nogueira). Apenas os dois sabem da verdade, com Mércia acreditando ainda que seu filho está morto. O objetivo é fazer com que o segredo dê mais destaque a Nahum e Moema na trama, uma vez que a baixa aparição deles foi um dos pontos levantados no primeiro grupo de discussão com telespectadores da novela.

Quem iniciará a conversa será Nahum. Ele vai mentir que o irmão do vilão morreu no acidente doméstico, que teria sido causado por negligência de Mércia. Entretanto, ele vai se contradizer no papo com Moema, admitindo então que o rapaz está vivo e que trabalha com Mavi.

Com isso, a tia de Rudá (Nicolas Prattes) soltará toda a verdade: "Ele não sabe nem nunca vai saber que é irmão, esse foi o combinado. Espero que não tenha esquecido. O que você fez com a Mércia, e eu acabei encobrindo, foi um crime horroroso. Deixar a mulher achando que perdeu um filho, quando não perdeu, tudo pra se vingar por causa de ciúme!".

Moema vai assumir a culpa pelos atos e que criou o pequeno como irmão de Rudá: "Eu não devia ter aceitado ficar com a criança, fiquei porque me encantei por ela. E você disse que a pobre era órfã".

Então o ex-namorado de Mércia vai tentar acalmar a amiga e dispara: "Você fez um bem, Moema, poupou o menino de uma mãe maluca, da criação horrível da Mércia. Para ele, foi um livramento".

Moema, porém segue com uma visão diferente: "Pode ter sido maldição. Eu criei bem o Iberê, mas não adiantou. Ele virou um mau-caráter. Estava no sangue, vai ver. E, também, quem sabe a Mércia não teria virado essa louca se não achasse que o filho morreu? Mas chega dessa conversa. Dá o fora daqui!"

