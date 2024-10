Reprodução Nicole Kidman precisou fingir orgasmos em cenas com os atores Harris Dickinson e Antonio Banderas

Fingir ter orgasmos nas cenas do drama “Babygirl” com os atores Harris Dickinson , de 28 anos, e Antonio Banderas , de 64, deixou a atriz Nicole Kidman , 57, tão estressada a ponto de ela pedir para interromper temporariamente as filmagens. A revelação foi feita pela própria atriz em entrevista.

Na fita, Kidman interpreta uma poderosa empresária que arrisca carreira e vida familiar para ter um caso apaixonado com seu estagiário muito mais jovem, interpretado por Dickinson. Já Banderas faz o papel do marido da protagonista.

“Houve momentos em que estávamos filmando em que eu pensava: 'Não quero mais ter orgasmos'”, disse.

Kidman admitiu que, durante as filmagens, costumava dizer: "Não chegue perto de mim" e "Eu odeio fazer isso". “Não me importo se nunca mais me tocarem na vida”, chegou a brincar.

Dickinson confirmou em uma entrevista coletiva que ela dizia ao elenco e à equipe para "irem embora por um segundo" quando precisava de espaço para se recompor das cenas mais tórridas.

“Estava tão presente o tempo todo para mim que era quase como um esgotamento”, disse Kidman.

Kidman já havia protagonizado cenas quentes no filme "De Olhos Bem Fechados", de 1999, com seu então marido, Tom Cruise. E ainda interpretou uma prostituta que fingiu um orgasmo para o personagem de Ewan McGregor cantando uma música em "Moulin Rouge", de 2001.

“Babygirl” chega aos cinemas no dia de Natal.

As informações são do New York Post.

Reprodução Nicole Kidman em cena picante com o ator Harris Dickinson na produção de Babygirl