Reprodução: Instagram Canapés do restaurante de Gordon Ramsay

Gordon Ramsay , renomado chefe de cozinha, viralizou na internet após publicar fotos dos canapés exóticos do seu restaurante . As novas guarnições deram o que falar, especialmente uma que se assemelha a um cigarro.

Nos comentários da postagem, o seguidores de Ramsay reagiram à comida. "Desculpe, Gordon, mas eu achei que [os canapés] eram dois cigarros", brinou um internauta. "Gordon, não leve isso tão a sério, mas esse primeiro prato parece um cinzeiro", acrescentou um segundo.

"Deveria chamar isso de bituca de cigarro na praia", ironizou um terceiro. Outro usuário, no entanto, entrou em defesa do chefe de cozinha e aclamou os canapés diferentes do restaurante de Ramsay.

"É lindo! As pessoas não entendem o design culinário se discordam", afirmou. "As pessoas não entendem bons restaurantes e isso fica evidente. De qualquer forma, isso parece incrível", complementou outro internauta.



