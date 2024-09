Reprodução/Instagram Bruna Griphao em Fernando de Noronha





Bruna Griphao deu o que falar ao escolher um vestido justo e decotado para aproveitar a noite em Fernando de Noronha , onde está desfrutando de alguns dias de descanso. Sem sutiã, a atriz exibiu seu look ousado nas redes sociais, recebendo muitos elogios dos fãs. (Veja fotos no final da matéria)

No último domingo (22), Bruna também marcou presença no encerramento do Rock in Rio , onde fez sucesso com um vestido com capuz, uma das tendências mais comentadas do momento. A atriz compartilhou detalhes sobre seu visual e abriu o jogo sobre a sua vida amorosa.

"O vestido foi criado por uma amiga de infância do colégio. Ela tem uma irmã que está atuando na área da moda. Nos encontramos no Rock in Rio na semana passada e eu disse: 'menina, você está uma mulher.' Ela respondeu: 'posso te vestir?' E eu disse: 'claro!'", revelou Bruna à revista 'Quem'.

A artista também se abriu sobre seu status de relacionamento: "Estou solteira, já fui mais cética, mas agora estou mais receptiva. Acredito no amor, nunca sabemos onde podemos encontrá-lo. Às vezes, até na fila do supermercado ou na pista do Rock in Rio."

