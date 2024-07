Recém-contratada da Rede Globo, a apresentadora Eliana deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico neste domingo (30/06) e se emocionou. Reprodução: Flipar

Entre outros assuntos, Eliana relembrou memórias da infância e comentou sobre os últimos momentos de convivência com o pai, que faleceu em março desde ano, aos 92 anos. Reprodução: Flipar

Nas redes sociais, ela publicou um vídeo mostrando o novo crachá e comemorando o novo emprego. Relembre a trajetória de Eliana na TV! Reprodução: Flipar

Eliana Michaelichen Bezerra, conhecida artisticamente como Eliana, nasceu em 22 de novembro de 1973, em São Paulo. Reprodução: Flipar

Sua trajetória na televisão começou ainda na infância, mas ela se consolidou como uma das principais apresentadoras de TV no Brasil ao longo de várias décadas. Reprodução: Flipar

Posteriormente, em 1990, ela foi convidada por Gugu Liberato para integrar o grupo Banana Split, que era um sucesso na época. Reprodução: Flipar

O programa durou apenas três meses e precisou ser encerrado por conta do alto custo na época. Reprodução: Flipar

Durante esse período, Eliana introduziu o personagem Melocoton, um boneco que se tornou um grande sucesso de vendas. Reprodução: Flipar

Ela permaneceu à frente do programa por 15 anos, até encerrar sua parceria com a emissora em 2024 e assinar com a Globo. Reprodução: Flipar

Ao longo dos anos, a apresentadora teve relacionamentos com figuras conhecidas da TV brasileira. Na década de 90, ela teve um caso com Luciano Huck, que hoje é casado com Angélica, amiga de Eliana. Reprodução: Flipar

Ela também teve um relacionamento com Roberto Justus, empresário e personalidade da TV. Os dois chegaram a ficar noivos, mas terminaram pouco tempo depois, em 2001. Reprodução: Flipar

O primeiro casamento de Eliana foi com o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, que hoje está com Ana Hickmann. Eles ficaram juntos por três anos antes de se separarem em 2007. Reprodução: Flipar

No ano seguinte, Eliana engatou um namoro com João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina, com quem teve seu primeiro filho. O relacionamento terminou em 2014. Reprodução: Flipar

No mesmo ano, Eliana começou a namorar o diretor do programa Altas Horas, Adriano Ricco, com quem está até hoje. Reprodução: Flipar