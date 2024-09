Reproduçao TV Globo Adriana Esteves como Mércia em 'Mania de Você'

"Mania de Você" mal estreou e já sofrerá uma mudança no horário de exibição original. O segundo capítulo da trama de amores e vinganças assinada por João Emanuel Carneiro começará mais cedo nesta terça-feira (10). Isso por conta das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.







O "Jornal Nacional" dará lugar ao novo folhetim das nove às 20h45. De modo geral, as novelas do horário nobre começam às 21h20. A mesma mudança de antecipação ocorreu com os desfechos presentes no último capítulo do remake de "Renascer".





Na sexta-feira (6), a releitura de Bruno Luperi foi adiantada por conta de um jogo da seleção masculina de futebol contra o Equador. Dessa vez, o horário de "Mania de Você" foi alterado para o jogo do Brasil contra Paraguai.





Baixa audiência?

“Mania de Você” teve o primeiro capítulo exibido na última segunda-feira (9) e baixou os números de audiência conquistados por "Renascer". Segundo dados prévios do Ibope, obtidos pelo “F5”, da “Folha de S. Paulo”, o primeiro dia da nova novela do horário nobre teve média de 22 pontos de audiência. O remake da obra de Benedito Ruy Barbosa, também no primeiro capítulo, marcou 25,9 pontos de audiência quando estreou no dia 22 de janeiro, quando substituiu “Terra e Paixão”.

