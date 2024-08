Reproduçao TV Globo Marcos Palmeira e Alice Carvalho como José Inocêncio e Joana em 'Renascer'

"Renascer" entregará a morte de um dos personagens mais horripilantes do remake: o cramulhão de José Inocêncio (Marcos Palmeira), figura diabólica que causou terror durante a novela. Nos próximos capítulos da obra, ele terá um final trágico.





As cenas começarão com um conflito entre o cramulhão e Joana, interpretada pela atriz Alice Carvalho. Incomodada com as vilanias do demônio, ela quebrará a garrafa na qual ele fica preso e, literalmente, o chamará para uma "briga".





"Venha me enfrentá, sêo fiote do cão canhoto! Sarnento! Venha, coiso ruim... que num tenho medo! Venha!!! Que eu tô lhe esperâno!", dirá ela, revoltada com a prisão injusta de seu marido, o justo e íntegro Tião Galinha, assumido pelo ator Irandhir Santos.





'Milagre do bode'

Logo em seguida, um bode preto aparecerá e a mocinha desconfiará que o aparecimento do animal é uma represália do cramulhão. Assustada, será guiada para a mata e encontrará as plantações que Tião cultivou nas terras do vilão Egídio (Vladimir Brichta).





A personagem tentará matar o bode, porém desistirá quando receber um "milagre" por intermédio dele. O bicho levará uma folha para Joana e ela perceberá que a plantação do marido já está em tempo de ser colhida. Por outro lado, o verdadeiro cramulhão não será poupado como o bode. O diabinho acabará sendo comido pela galinha de Tião.

