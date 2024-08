Reprodução/Instagram Silvio Santos





O Fantástico terá uma cobertura especial somente sobre a morte de Silvio Santo s , neste sábado (17). O programa dominical da Globo avisou aos telespectadores pelas redes sociais que não exibirá outras reportagens.







"Silvio Santos, um dos maiores apresentadores da TV brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado. O Fantástico traz a cobertura completa, as homenagens, a história e a carreira de sucesso do comunicador tão querido pelos brasileiros. Por causa da cobertura, não exibiremos as reportagens chamadas na semana", diz o comunicado.

Morte de Silvio Santos





Silvio Santos, maior ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17). A informação foi confirmada pelas redes sociais do SBT, emissora do comunicador. O apresentador estava internado desde o final de julho em um hospital em São Paulo, local onde faleceu.

A primeira internação do comunicador foi no dia 18 de julho após ter sido diagnosticado com H1N1, vírus que se manifesta como infecção respiratória. O apresentador chegou a melhorar, mas no dia 1 de agosto retornou ao hospital e, desde então, estava internado. Os familiares de Silvio Santos se pronunciaram e desejaram boas energias para ele.

Tiago Abravanel, neto do apresentador, falou sobre o estado de saúde em entrevista à revista Quem. "Graças a Deus, ele está super bem assistido por todos os médicos", afirmou o artista. "