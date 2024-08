Reprodução: Instagram Silvio Santos

Silvio Santos , um dos maiores ícones da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17) . O apresentador estava internado desde o final de julho em um hospital em São Paulo, local onde faleceu. A notícia do falecimento foi confirmada pelo SBT nesta manhã. Leia abaixo as frases mais marcantes do apresentador .

"Quem quer dinheiro?" é uma das frases mais icônicas do comunicador brasileiro. No seu programa, Silvio Santos fazia a pergunta para a plateia, que ia à loucura com a possibilidade de receber dinheiro através dos sorteios que o apresentador realizava.

"O que a crítica não percebe é que a televisão é um reflexo da realidade brasileira. Eu fabrico televisores e vendo, só em São Paulo, 500 por mês, a 30 cruzeiros novos, sem entrada. Eu sei quem é que compra: o antigo público do rádio. Hoje em dia, quem não tem televisão não tem coisa alguma." (falou ele ao veículo "Realidade", em setembro de 1969).



"90 ou 95% das decisões que eu tomo, graças a minha intuição, costumam dar certo. Eu digo isso sem menosprezar meus assessores. Eles são excelentes na execução, mas eu gostaria de ter mais gente criativa" (Veja, em 28 de maio de 1975)



"A Globo é um supermercado, o SBT é uma quitanda. Fatura dez vezes mais do que eu. Se a Globo fechasse hoje, pegasse fogo, e eu fosse o primeiro colocado e pegasse o mercado dela, nem em dez anos teria o prestígio, a qualidade, os profissionais que a Globo tem. Ela se transformou, por mérito, sorte, não importa o que, falta de concorrência, num parque de comunicação que é um dos mais importantes do mundo. É isso o que eu digo: você vai lá na Globo, vai no supermercado fazer as suas compras, não esqueça de passar na minha quitanda." (disse ele ao Estadão, a Marcos Wilson e Luiz Fernando Emediato, em 18 de outubro de 1987).

"Geralmente eu me preocupo quando a crítica acha bom um produto meu. Quando os críticos dizem que o produto é bom, realmente, vai dar dois pontos de audiência. O filme 'A Escolha de Sofia' ganhou o Oscar. Coloquei na programação e deu oito pontos de audiência. A crítica elogiou 'Brasileiras e Brasileiros'. Falou que ia ser sensacional. Deu cinco pontos. Então, a critica raramente funciona na televisão." (afirmou ele à Folha, a Sonia Apolinário, em 9 de junho de 1991)

"Vou continuar sendo brega. Esse estigma até me envaidece, não empobrece. Sendo brega, lançando aquilo que o público gosta, eu consigo dar emprego para mais de 3.000 funcionários em São Paulo e 60 afiliadas em todo o Brasil. Então, é preferível ser brega, ter uma programação popular e ter dinheiro para poder, no final do mês, pagar o salário dos funcionários." (expressou ele à Folha, a Sonia Apolinário, em 9 de junho de 1991)

"O brasileiro é um povo humilde. A televisão é a sua única diversão. Esse povo não quer ligar a televisão para ter aula ou ter cultura. Isso quem tem que dar para ele são as autoridades competentes, por meio da escola. Nós, empresários, podemos ir a Miami, podemos ir à França ver ópera. Mas o pobre, que não tem dinheiro nem para ir ao circo, porque tem que comprar cachorro-quente para os filhos, quer é diversão grátis. Temos que dar ao povo o que o povo quer. Se for samba, será samba. Se for mulher com pouca roupa, será mulher com pouca roupa." (Veja, a Ricardo Valladares, em 17 de maio de 2000).



"A única coisa com que me preocupo é com a televisão. Eu sou investidor. Se (o negócio) der certo, deu. Se não der certo, não deu. A TV é o meu negócio. Mesmo que não desse certo, é o meu hobby. Agora, os outros são negócios. Eu não sou obrigado a entender de perfumaria, de banco. Eu não! Isso aí eu boto dinheiro, pago bem os profissionais e eles têm que me dar resultados. E, às vezes, falham. Desta vez, falhou." (Folha, a Monica Bergamo, em 12 de novembro de 2010).

É namorado ou amizade? também é uma das frases mais lembradas quando se fala do apresentador Silvio Santos. No quadro "Namoro na TV", que foi ao ar de 1979 a 1988, o comunicador perguntava ao casal participante da atração a fim de saber se eles ficariam juntos ou não.

"Está certo disso?" se tornou um dos bordões mais conhecidos do comunicador. Presente no programa "Show do Milhão", Silvio Santos perguntava ao participante da atração se ele estava certo da resposta que daria à questão enunciada pelo apresentador.



