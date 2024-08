Reprodução/Instagram Giovanna Antonelli coloca o corpo para jogo em fotos de biquíni

Giovanna Antonelli aproveitou o clima de TBT desta quinta-feira (15) para relembrar o verão. A atriz abriu um álbum de fotos na praia e surpreendeu ao exibir o corpo .

Nas imagens, a artista posou com um biquíni detalhado e colocou para jogo o shape sequinho.

"#TBT do calor! Já que a carioca aqui tá congelando", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não perderam tempo e rasgaram elogios. "Nem Van Gogh conseguiria pintar uma arte tão perfeita como você", disse uma; "Você tá desaforada hein mami! Que corpo é esse?", disparou outro; "Eu fico até sem palavras para tanta beleza", comentou um terceiro.

Giovanna Antonelli impressionou ao postar fotos de biquíni Reprodução/Instagram Giovanna Antonelli comentou a saudade do calor Reprodução/Instagram Giovanna Antonelli arrancou elogios dos seguidores Reprodução/Instagram Giovanna Antonelli ostentou a beleza natural Reprodução/Instagram Giovanna Antonelli relembrou um passeio Reprodução/Instagram





