Criador do Orkut planeja retorno da rede social e critica mídias atuais





Orkut vai voltar? Nos últimos dias, o Orkut voltou aos assuntos mais comentados da semana quando internautas voltaram a comentar sobre as comunidades da rede , que uniam pessoas com pensamentos parecidos sobre um assunto específico, como “odeio acordar cedo”. Nos comentários, em especial do X (ex-Twitter), usuários reclamaram das críticas e cancelamentos dentro das redes hoje em dia, que, para eles, não toleram opiniões diferentes.

Coincidentemente, o fundador do Orkut, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten , estava no Brasil enquanto sua antiga plataforma era comentada. Presente no país para participar do evento Rio Innovation Week , ele contou ao g1 que está trabalhando no lançamento de uma nova rede social que possa proporcionar experiências de união e comunidade como o Orkut proporcionou.

“Estou pegando toda a experiência que tive com Orkut , Hello, para lançar uma nova rede social onde vou trazer toda a positividade e todas as experiências que tive com todos esses. Se você pensar sobre o conteúdo que é criado hoje, ele realmente não agrega valor”, afirma. O engenheiro é um grande crítico das redes sociais nos moldes que são apresentadas e consumidas nos dias de hoje, que, para ele, visam muito mais o marketing, consumo e influenciadores do que união e diversão entre as pessoas.

Por isso, ele acredita que este seja o momento ideal para o retorno do Orkut. “Acho que todos nós queremos algo como o Orkut de volta. As pessoas se lembram das comunidades que construíram e se lembram do espírito autêntico. Acho que nunca houve um momento melhor para trazer essa experiência autêntica de volta ao mundo porque as redes sociais se transformaram em mídia social. Em vez de conectar pessoas, criar comunidades, é sobre profissionais de marketing, corporações e influenciadores. E como todo mundo, eu adoraria que o Orkut voltasse em breve”, afirma esperançoso.

A crítica do engenheiro também é sobre o vício dos jovens com redes sociais, que, segundo ele, não trazem coisas boas e úteis a vida deles, ao contrário, são tóxicas. “Você tem adolescentes, geralmente passando de três a sete horas no TikTok. E o que eles realizam no final? Eles não realizam nada. Eles não estão fazendo novos amigos, não estão criando novas conexões, mas estão deprimidos e solitários [..] Elas passam mais tempo olhando anúncios e essas empresas conseguem lucrar mais exibindo anúncios e também coletando e vendendo dados. As mídias sociais são tão tóxicas agora“, pontua.

Mesmo sem data definida para o retorno do Orkut, a expectativa do engenheiro é alta e ele planeja trazer engenheiros paulistas para quando sua nova rede social ser lançada.