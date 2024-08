Reprodução/TV Globo 'Estrela da Casa': vencedor da prova de resistência pode perder posto após revelação

A primeira prova do reality "Estrela da Casa" pode sofrer com novos desdobramentos! Nesta quarta-feira (14), o participante Lucca foi o último a deixar a primeira dinâmica de resistência, após 17 horas de duração. Com isso, ele conquistaria a imunidade e não poderia ser votado na formação da primeira Batalha. Entretanto, ele pode ser desclassificado e perder o bônus se for averiguado uma possível trapaça.

Após deixar o campo da prova, Lucca e outros participantes comentaram sobre os desafios que enfrentaram. Nesta hora, o então vencedor afirmou que fez xixi durante a dinâmica.

"[...] Eu só falei assim: 'Não tô conseguindo mais, vou mijar na roupa' e eu fui soltando. [Eu falei] 'se urinar na roupa, na prova, é eliminação, pode me eliminar'. Eu continuei", declarou.

Diretor do reality, Boninho se manifestou

A cena repercutiu nas redes sociais, gerou discussões dentro do confinamento e chamou a atenção de Boninho, o diretor do reality.

No Instagram, o veterano publicou um vídeo ironizando a situação e reafirmou que é proibido urinar durante as dinâmicas de resistência.

"Prova de resistência pode fazer xixi? Acho que não! Mais tarde, a gente vai conferir tudo o que rolou nessa prova de resistência, a primeira desse novo reality, você vai conferir tudo. Tem muita conversa com eles", avisou, levantando rumores de possível desclassificação.