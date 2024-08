Divulgação/Globo Estrela da Casa: Lucca vence a primeira prova de resistência e conquista imunidade

Lucca foi o último a deixar a primeira prova de resistência do Estrela da Casa. O cantor conquistou a imunidade e não poderá ser votado na formação da primeira Batalha.

Rodrigo Garcia deixou o cantor cair e foi eliminado. Os dois saíram do Campo de Provas juntos e voltaram para a casa.

A disputa teve mais 17 horas de duração. Anna X deixou a competição com 15 horas.

Confira como foi a prova

Califfa completou uma hora de disputa, mas foi o primeiro participante a deixar a prova e doou R$ 600 para MC Mayarah;

Em seguida, MC Mayara, Leidy Murilho, Nicole Louise e Nick Cruz desistiram da prova;

MC Mayarah presenteou Thália com R$ 800;

Nicole Louise deu R$ 1 mil para Heloísa Araújo;

Leidy Murilho sorteou o card de R$ 1,2 mil e entregou para Gael Vicci;

Nick Cruz presenteou Ramalho com R$ 1,1 mil;

Ramalho, que doou R$ 2 mil para Rodrigo Garcia;

Gael Vicci permaneceu na prova por mais de sete horas, mas abandonou seu posto e presentou Thália com R$ 700 na saída;

Depois de nove horas, Matheus Torres, Heloísa Araújo e Evellin deixarem a disputa;

Matheus Torres sorteou R$ 1,5 mil e presenteou Lucca;

Evellin escolheu Unna X para entregar o valor de R$ 1,4 mil;

Heloísa Araújo sorteou R$ 500 e entregou para Thália;

Com R$ 5,2 mil garantidos, Thália foi a décima primeira cantora a deixar o Campo de Prova e entregou o card financeiro de R$ 1,3 mil para Unna X;

Minutos após a disputa ultrapassar a marca de 15 horas, Unna X desistiu e doou R$ 900 para Lucca;

Rodrigo Garcia deixou o cartão cair e Lucca saiu campeão da primeira prova de resistência.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp