'Estrela da Casa': Lucca é desclassificado por trapacear em prova e perde imunidade

O cantor Lucca foi desclassificado da primeira prova do reality "Estrela da Casa", que estreou na terça-feira (13). Após ser o último a permanecer na dinâmica, que durou 17 horas, ele revelou ter urinado durante a disputa.

O que aconteceu?

A primeira prova do novo reality da Globo reuniu os 14 participantes com o objetivo de testar a resistência deles. As regras eram claras: era proibido dormir ou atender às necessidades fisiológicas.

Depois de 17 horas, Lucca foi o último a deixar a dinâmica, consagrando-se o vencedor. O primeiro lugar garantia um prêmio em dinheiro e imunidade no jogo.

Trapaça revelada

Após a prova, enquanto conversava com outros participantes, Lucca acabou revelando que urinou durante a competição.

"[...] Eu só falei assim: 'Não tô conseguindo mais, vou mijar na roupa' e eu fui soltando. [Eu falei] 'se urinar na roupa, na prova, é eliminação, pode me eliminar'. Eu continuei", declarou.

Lucca explicou que interpretou que urinar na roupa não seria passível de punição, apenas sair para ir ao banheiro.

A confissão rapidamente repercutiu nas redes sociais e chegou até J.B. Oliveira, o Boninho. No Instagram, o diretor do reality reafirmou que é proibido fazer xixi nas provas de resistência.

Ana Clara anuncia a desclassificação e revela o novo vencedor

No segundo dia do reality, a apresentadora Ana Clara já teve o desafio de anunciar uma desclassificação ao vivo. A ex-BBB explicou para os participantes que Lucca trapaceou ao urinar no campo de prova.

Dessa forma, quem assumiu a posição foi o participante Rodrigo, o último a desistir. Ele também levou o prêmio R$ 6,6 mil.

"A Prova de Resistência, a gente precisa resistir: ao sono, ao xixi, à fome... E tem que respeitar as regras, né? Por esse motivo, você foi desclassificado da prova", declarou a apresentadora.

