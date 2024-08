Reprodução Silvio Santos está bem? Neto Tiago Abravanel atualiza quadro de saúde e pede fé

O cantor Tiago Abravanel atualizou o quadro de saúde do avô Silvio Santos, internado desde o dia 1º de agosto. Em entrevista recente, o ex-BBB reforçou o pedido de fé e se mostrou confiante na melhora do veterano de 93 anos.

O dono do SBT está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado na capital paulista. De acordo com o neto Tiago, as visitas estão super restritas, um dos motivos de não ter estado presencialmente com o avô.

"Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo", declarou em conversa com a Quem.

Silvio Santos que buscou a internação

Segundo Tiago, foi o dono da SBT quem decidiu sobre a internação. "Ele é muito preocupado com ele mesmo. Que bom, né? É importante", avaliou.

O artista também refletiu e apontou que segue os passos de Silvio Santos no quesito autocuidado. "Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito ativa e que fica prestando atenção na minha saúde, principalmente por fazer trabalhos que exigem do meu físico, como musical e show, sempre tem que estar ligado em tudo. Saúde é uma coisa que mesmo você cuidando, você tem que olhar sempre para que a gente possa fazer tudo que a gente quer durante mais tempo", adicionou.

H1N1

Em julho, Silvio Santos havia sido levado ao centro médico após contrair H1N1, uma doença causada pela mutação do vírus da influenza que se manifesta como uma infecção respiratória.

Duas semanas depois, o dono do SBT retornou ao Hospital Albert Einstein para realizar exames de imagem, de acordo com a assessoria da emissora. Desde então, ele continua internado e em processo de recuperação.