Reprodução Filho de Will Smith é flagrado em momento íntimo com modelo; namorada se pronuncia

O rapper Jaden Smith, filho do astro de Hollywood Will Smith, foi flagrado em momentos íntimos com a influenciadora Khleopatre, gerando polêmica nas redes sociais. Até então, o rapaz de 26 ano estava em um relacionamento com a modelo Sab Zada, com quem namorava desde 2020.

De acordo com o TMZ, Jaden foi visto curtindo um passeio de iate em Ibiza, na Espanha, em clima de romance com Khleopatre. O músico foi fotografado aos beijos com a modelo, sendo visto apalpando o bumbum dela e a espiando enquanto tomava sol.

Essas imagens colocaram Jaden em uma situação delicada, especialmente porque, apenas uma semana antes, ele havia sido visto de mãos dadas com Sab Zada, sua namorada.

Sab Zada se manifesta sobre suposta traição

Através do X, antigo Twitter, Sab Zada publicou uma mensagem em que confessa estar chateada e decepcionada com a atitude do então companheiro. No texto, porém, ela não deixa claro o status do relacionamento.



"Essa é uma situação horrível e decepcionante, mas se todos pudessem tentar ser um pouco mais gentis, essas são todas pessoas reais com sentimentos reais", escreveu ela.

Ela também fez um apelo para que as pessoas evitassem comentários maldosos: "Dizer todas essas coisas ruins sobre qualquer uma dessas pessoas é, honestamente, apenas doloroso, não é tão útil quanto vocês pensam que é. Talvez seja engraçado por um momento, mas depois de um tempo é apenas um lembrete de mágoa para todos."

Comparações e ataques nas redes sociais

O caso gerou discussões intensas nas redes sociais, com internautas comparando a aparência de Sab Zada e Khleopatre.

Khleopatre, a modelo vista com Jaden em Ibiza, foi alvo de diversos ataques online.

"Sempre, sempre traem com uma fubanga, né?", comentou uma usuária. "É impressionante como homem não consegue se manter fiel, e ainda é uma fubanga aparentemente bem mais velha que ele, olha, sinceramente", acrescentou outra.

so this the girl jaden smith cheated with… pic.twitter.com/gRmT3pAx39 — juju 💰 (@ayeejuju) August 14, 2024









Recent photographs of actor Jaden Smith with Instagram model Khleopatre have fueled speculation about the status of his relationship with long-term partner Sab Zada. Social media is abuzz with rumors of infidelity.



LINK: https://t.co/wdJPbVTisa pic.twitter.com/K8fsdZXZpS — WHERE IS THE BUZZ (@whereisthebuzz) August 14, 2024