Reprodução Desistiu? Davi Brito toma decisão radical sobre sonho de cursar medicina; veja

Davi Brito, campeão do BBB 24, chamou atenção dos internautas nesta terça-feira (13) ao revelar que desistiu de cursar medicina. Em entrevista a um podcast, o baiano se justificou pela mudança de planos.



"Acho que todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu resolvi mudar, lá na frente eu vou elaborar esse plano. Eu tenho meu direito", declarou o ex-BBB em entrevista ao podcast "Vem Que Tem".

Durante o confinamento da Globo, Davi Brito ganhou uma bolsa de estudos integral para cursar o ensino superior em uma universidade particular. Na ocasião, o brother celebrou a oportunidade de realizar o sonho dele e da família.

Entretanto, os planos de Davi mudaram após vencer o reality da Globo, no qual ganhou mais de R$ 2,9 milhões.

"Eu saí campeão do BBB 24, os planos antes eram de ser doutor. É um sonho que eu carrego comigo, mas acho que todo mundo tem o direito de mudar", explicou.

Apesar de dispensar medicina, o baiano apontou que continuará na rotina de estudos e disse estar aberto a novas possibilidades. "Resolvi traçar novos caminhos. Vou seguir meus estudos, mas vou trilhar outros caminhos. Cada um é livre para fazer o que bem-quiser, o que bem achar", comentou.

Davi Brito revela que desistiu de ser médico: “Eu saí campeão do BBB 24, os planos antes eram de ser doutor. É um sonho que eu carrego comigo, mas acho que todo mundo tem o direito de mudar.” pic.twitter.com/acUqZ3iPm7 — Dantas (@Dantinhas) August 14, 2024





Novo projeto

Vale destacar que na segunda-feira (12), Davi anunciou que comandará um podcast. A nova empreitada, entretanto, virou piada nas redes sociais devido o baiano cometer um erro de digitação.

"Bora rapaziada, beleza, boa tarde! Tô passando para falar com vocês aqui, ó, novo projeto que a gente vai lançar. 'O Podcast do Calabreso'. Vamos para cima! Aguardem novidade", disse ele.

"Por cast do Calabreso. Aguardem as novidades", escreveu o ex-BBB na legenda do vídeo que publicou no Instagram.