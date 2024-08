Divulgação Ronnie Von foi afastado da RedeTV! por problemas de saúde

A RedeTV! retornou na última quarta-feira (7) com o apresentador Ronnie Von , aos 80 anos, com a estreia do "Companhia Certa". A atração, que vai ao ar todas as quartas, às 23h45, marca o retorno do apresentador ao horário nobre após um período afastado.



Em uma entrevista ao Na Telinha, o apresentador explica sobre o novo programa: "Eu estava com saudades de voltar a fazer um programa à noite. Olha, eu acho que nada na vida é absolutamente autêntico em todos os níveis. Na verdade, todos nós temos, de certa forma, fórmulas e formatos que você se adequa, que você gosta e que outras pessoas também".

O comunicador simplifica: "Na verdade, vai ser um bom bate-papo, mas jamais vou polemizar qualquer coisa, jamais vou fazer qualquer embate. Fazer com que as pessoas que já têm um dia de trabalho árduo, difícil, chegar no fim da noite e se estressar ainda mais. Não, pelo contrário. Eu quero levar exatamente aquilo de que de melhor existe dentro do ser humano, que é uma vida como a minha".

Ronnie ainda reclamou dos realities de confinamento: "Já tornei claro, e não tenho nenhuma vergonha disso, pelo contrário, mas eu detesto esse enclausuramento de seres humanos que se chama de reality show. Isso é um enjaulamento. Ali seguramente vai aparecer o que de pior existe no homem".

Nova estratégia?

Além do retorno de Ronnie, a RedeTV! anunciou recentemente a contratação de Edu Guedes para o corpo de apresentadores. O noivo de Ana Hickmann vai substituir Claudete Troiano a partir da próxima segunda-feira (12), assumindo as manhãs da emissora.

Edu ficará no comando "Fica com a Gente", título do novo programa, está confirmado na grade das 10h30 às 11h50 e, segundo apurado pelo RD1.

"Minha maior realização são os telespectadores, pois me permitem entrar todos os dias no lugar mais especial que existe: dentro da casa de cada um. Só tenho a agradecer mais uma vez por esse privilégio", afirmou Edu Guedes.

O programa baterá de frente com Mais Você, da Globo, do Hoje em Dia, da Record, e do Chega Mais, do SBT.

