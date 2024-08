Foto: Fabio Rocha / Globo 'Estrela da Casa': 14 cantores são confirmados para a atração da Globo





A Globo anunciou a estreia do reality show Estrela da Casa , que acontecerá no dia 23 de agosto onde a música é o sonho em comum dos participantes, a paixão que eles compartilham com o público e o elemento principal de algumas das dinâmicas da semana.

Entre as experiências do Estrela da Casa está a Jam Session , a troca de experiência com grandes ídolos onde o participante tem a chance de conhecer pessoalmente um grande nome da música , ouvir quais foram seus desafios no início da carreira, como tudo começou para ele, poder pegar dicas preciosas da vida artística e ainda improvisar em conjunto alguns refrões .





Já a Balada acontece toda segunda-feira, durante o dia, no estúdio musical, quando os confinados recebem a visita de um cantor consagrado para um papo mais íntimo, aquela troca de experiências que muitos nunca nem sonharam ter.

À noite, durante o programa, o convidado ainda faz um show exclusivo, ao vivo , para todo o público.

O Estrela da Casa ainda reserva um privilégio exclusivo para quem se superar no game e ganhar o posto de Estrela da Semana : o participante tem a chance de apresentar um número musical com o convidado .