O caso entre o campeão do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito , e sua ex-affair, a musa do Boi Garantido Tamires Assis, ganhou mais um capítulo. Após a Justiça conceder uma medida protetiva à dançarina , o ex-BBB decidiu publicar uma nota comentando o caso.



No documento, o ex-motorista de aplicativo escreve: "Davi é uma pessoa íntegra, marcada pela retidão de seu caráter, e, jamais, em qualquer circunstância, ameaçaria qualquer pessoa, tampouco uma mulher. As imputações que estão sendo feitas, por vezes distorcidas, por outras, sabidamente falsas, possuem um único intuito de angariar likes, diminuir uma história cercada de lutas e conquistas, bem como escamotear uma finalidade desprezível de terceiros que visam ganhar popularidade sob histórias fantásticas."



A equipe jurídica de Davi ainda esclarece: "Por isso, é fundamental não julgar precipitadamente com base em rumores inverídicos e alegações fortuitas. A defesa reitera que Davi Brito jamais ameaçou qualquer pessoa, e a verdade será apresentada dentro do devido processo legal, na forma requerida pela Justiça do Amazonas".





Entenda o caso

Davi Brito, está sendo acusado de ter ameaçado a musa do Boi Garantido Tamires Assis com uma arma de fogo. Na sexta-feira (2), foi divulgado que a influenciadora garantiu uma medida protetiva contra o baiano.

De acordo com o site CM7 Brasil, a Justiça do Amazonas concedeu uma medida protetiva para Tamires Assis contra o ex-affair Davi Brito. O documento obtido pela reportagem aponta que o ex-BBB, em estado de embriaguez, teria mostrado uma arma de fogo para ameaçar a influenciadora.

Após a repercussão do caso, Davi se manifestou através dos Stories do Instagram, apontando que estaria sendo vítima de perseguição.

"Até onde isso vai parar? Fico observando as acusações, as críticas, tudo que ficam falando sobre minha pessoa. Eu fui tomar um curso de tiro e já tão dizendo que eu ameacei pessoas com arma de fogo. Só estou passando aqui para deixar claro que o meu respeito vai continuar a amizade também e vida que segue", iniciou.

