TV Globo 'Renascer' ficará no ar até o dia 7 de setembro

"Renascer" está chegando ao final e recheado de reviravoltas. Uma dela está está relacionada a Egídio (Vladimir Brichta), que cometerá um assassinato brutal ao matar Marçal (Osvaldo Mil) jogando-o em um forno. O vilão ainda torturará seu braço direito antes de consumar o crime. "Eu juro que mato! Só que antes eu vô lhe fazê sofrê", ameaçará Egídio.

Marçal é o principal suspeito de tentar matar Egídio. A mando do coronel, ele usará o rifle do patrão para tentar assassinar João Pedro (Juan Paiva). No entanto, será Egídio quem acabará sendo o alvo do tiro. Nervoso, Marçal voltará da tocaia sem ter cumprido sua missão, pois o produtor rural não será atingido.

Inicialmente, o público suspeitou que Damião (Xamã) possa ser o autor do disparo. Ele aparece com uma arma na cintura bem no momento em que Egídio foi operado às pressas por José Augusto (Renan Monteiro), que conseguiu remover a bala e estabilizar o vilão antes de levá-lo ao hospital em Ilhéus. Recuperado, Egídio acusou João Pedro de ser o responsável pelo atentado, já que o rapaz o ameaçou de morte durante uma briga.

Mariana (Theresa Fonseca) foi a primeira a desconfiar de Marçal. Ela foi ao casebre dele transtornada ao saber que Egídio levou um tiro e está entre a vida e a morte. "Ainda agora, Marçal, eu vim atrás de você e, como não te encontrei, fiquei preocupada", diz ela. O capataz nega envolvimento, mas Mariana não ficou convencida. "Se você não tem nada com isso, quem pode ter sido?", ela questiona.

Marçal justifica sua ausência dizendo que caiu da moto e teve que empurrá-la de volta. No entanto, Mariana achou sua história mal contada e alerta: "Reze pro delegado acreditar nisso!". O delegado Nórcia (Edmilson Barros) investiga o caso e conclui que a bala que atingiu Egídio saiu da mesma arma que matou o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Egídio, então, começa a revirar armários e gavetas à procura do rifle que deixou sob os cuidados de Marçal. Quando encontrar a arma, ele constatou que falta uma bala. "Sabia que ia te encontrá... Agora anda... Me dêxa vê isso aqui... Mas num pode sê... Marçal... Marçal num faria uma coisa dessa comigo... Faria? Por quê?", questiona a si mesmo.

O autor Bruno Luperi descreveu uma edição de imagens que mostra ao público as pequenas ofensas de Egídio a Marçal ao longo da trama, a marca de ferro quente e as tentativas de Marçal de incriminar outras pessoas. "Eu lhe mato, seu maldito! Ah, mas eu juro que mato! Só que antes eu vô lhe fazê sofrê, que é pra você vê o que acontece com quem ousa trair a minha confiança!", promete Egídio.

A novela "Renascer" está em sua fase final, com a adaptação de Bruno Luperi mantendo o público ansioso para os desfechos dos personagens. "Renascer" permanece no ar até 7 de setembro, quando será substituída por "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp