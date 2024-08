Reprodução/Netflix O casal comentou sobre a foto editada de Kate Middleton

A irmã de Meghan Markle, Samantha Markle, entrou com uma ação judicial contra a esposa do Príncipe Harry a acusando de causar danos à sua imagem em escala global. De acordo com a ação, as declarações públicas de Meghan prejudicaram sua imagem.

Segundo os documentos acessados pelo veículo Ok Magazine, a equipe jurídica de Samantha afirma que as entrevistas concedidas pela ex-duquesa tinham o claro objetivo de difamá-la globalmente.

Os documentos ainda revelam que a equipe jurídica de Samantha afirmou que Meghan sabia exatamente o que estava fazendo ao falar sobre a família em entrevistas. "Ela destruiu Samantha publicamente e em escala global", justificaram os advogados.

Como resultado dessas declarações, Samantha alega ter perdido oportunidades de trabalho e enfrentado dificuldades em realizar atividades cotidianas, como ir ao supermercado, sem ser assediada. "Ela fez com que Samantha não pudesse trabalhar, ou mesmo desfrutar das atividades comuns, como ir ao supermercado sem assédio", explicou o representante legal.

A juíza Charlene Edwards Honeywell, no entanto, decidiu que Samantha não poderia provar que os comentários de Meghan eram difamatórios. A juíza afirmou que as declarações de Meghan eram "substancialmente verdadeiras com base em evidências notadas judicialmente" ou "incapazes de serem consideradas difamatórias".

Samantha, insatisfeita com a decisão, planeja apelar, argumentando que foi retratada como uma figura que busca prejudicar Meghan e tirar proveito dos danos causados.

