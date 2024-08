'Batman: Cruzado Encapuzado' | Prime Video

Os amantes de "Batman" podem ficar felizes! Isso porque a nova animação do Cavaleiro das Trevas, que havia sido cancelada pela Max, foi resgatada pelo Prime Video. Com a promessa de se diferenciar de outros desenhos do herói, a série já tem duas temporadas confirmadas.





'Manual de Assassinato para Boas Garotas' | Netflix

O best-seller homônimo ganhou uma adaptação audiovisual na gigante do streaming. A narrativa de suspense gira em torno de uma jovem popular que é assassinada e o namorado é considerado como culpado do crime. Cinco anos depois, a morte da garota ainda é cercada por mistérios e pontas soltas e o assassino pode ser um personagem que ninguém espera.



'Direito de Amar' | Globoplay

Inspirada em uma história original de Janete Clair, a trama é protagonizada por Gloria Pires, que recentemente negou ter fechado contrato com a Globo para ser Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". O enredo mistura aventura e romance com traições e melodrama.





' O Exorcismo' | Cinemas

Russel Crowe, Samantha Mathis, Sam Worthington, Chloe Bailey e David Hyde Pierce estão no elenco do novo filme de terror, que chega às telonas com muito suspense e mistério. Pai e filha transitam entre a realidade e o sobrenatural neste longa aterrorizante.



