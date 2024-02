Reprodução/Globo/Instagram Cena de Renascer expõe 'milagre' que aconteceu na vida de Gloria Maria

Os fãs de Renascer terão uma das cenas mais marcantes da trama nos próximos capítulo e, surpreendentemente, ela aconteceu na vida real com Gloria Maria.

No enredo, Morena (Uiliana Lima) amamenta o filha mais novo de Santa Maria (Duda Santos), que morre logo após o parto . A cena mostra a experiência vivida pela jornalista, que conseguiu produzir leite para amamentar a filha adotiva.

Além disso, a sequência está marcada para ser exibida no sábado (3), um dia após a morte de Gloria completar um ano.

Em 2017, a comunicadora relatou a experiência no Altas Horas. O caso aconteceu com a filha mais velha, Maria. "A Maria era muito pequenininha e tentava sempre mamar. Eu dava o peito para ela e, claro, não tinha leite, mas, de todo dia ela fazer, um dia saiu leite. E ela disse: 'Mamãe, leite, leite!'", contou.

A repórter, então, resolveu entender o que aconteceu com seu corpo. "Eu não entendi e falei com a pediatra dela e com a minha ginecologista. Elas explicaram que existem casos que, por causa dos hormônios, isso pode acontecer. Quando a criança solicita muito, isso pode acontecer, e aconteceu comigo. Acho que foi o momento mais bonito da minha vida", completou ela.





Entenda a cena da amamentação em Renascer

Após a morte de Santinha, José Inocêncio (Humberto Carrão) irá rejeitar o filho caçula João Pedro e, por isso, caberá a Deocleciano (Adanilo) e Morena cuidarem da criança.

Mesmo com a tentativa de dar leite para o bebê, ele rejeitará e continuará aos berros. Assim, Morena oferecerá o peito para confortá-lo.

"Num seje tão esganado... Que essa tua mainha aqui é uma árvore seca... Tenho muito amor pra lhe dá... Mais é só isso", dirá a ex-prostituta, que terá perdido um filho há pouco tempo.

Com o espírito de Santa ao seu lado, o leite começará a sair. "D'ondé que veio leite, meu Deus? Eu tô dâno leite... Comé que pode eu tá lhe dâno leite, meu padre amado... Comé que pode uma coisa dessas?" questionará impressionada.

